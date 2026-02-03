İran Sınırında 4,3 Büyüklüğünde Deprem: Van'da da Hissedildi

(ANKARA) - Afad, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, sarsıntının Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İran'da 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kenti olan deprem, saat 22.01'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Deprem, Van ve çevre ilçelerde de hissedildi.