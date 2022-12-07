İran'da Hamaney'den sonra Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken ifadeler: Protestolara kulak verilmelidir

İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in "Ülkenin kültürel yapısında devrim yapmak gerekiyor" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede devam eden gösteriler hakkında, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da erkek kardeşiyle gezerken başörtüsünü kurallara uygun bağlamadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp 3 günün ardından komalık halde kaldırıldığı hastanede ölen Mahsa Amini protestoları 3 aydır devam ediyor. Cumhurbaşkanı Reisi'nden gösterilerin şiddetlendiği vakitte dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KAHROLSUN DİKTATÖR" SLOGANINA TEPKİ GÖSTERDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran Üniversitesinde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, burada öğrencilere hitap etti. Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Emini gösterilerinde İran lideri Ali Hamaney aleyhine atılan "Kahrolsun Diktatör" sloganlarına tepki gösteren Reisi, "Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

REİSİ: PROTESTO YAPICIDIR

Protesto ile isyan arasında fark olduğunu söyleyen Reisi, "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir." dedi. Böylece Hamaney'den sonra Reisi'nin de gösterilere karşı kulak vermesi ülkede yeni değişimlerin olabileceği olarak yorumluyor.

"ÜLKENİN KÜLTÜR YAPISINDA DEVRİM YAPMAK GEREK"

Öte yandan İran dini lideri Hamaney, ülkedeki kültür sisteminin "Devrimci bir şekilde yeniden yapılandırılması" çağrısında bulunarak, "Ülkenin kültürel yapısında devrim yapmak gerekiyor. Yüksek Konsey, ülkenin farklı alanlarında kültürdeki zayıflıkları gözlemlemelidir" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM NE?

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan "Zorunlu başörtüsü" protestoları devam ederken, başörtüsü konusunda da çalışma başlattıklarını söylemişti. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.