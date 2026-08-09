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Pezeşkiyan: ABD güven verirse barış yolunda ilerleriz

Pezeşkiyan: ABD güven verirse barış yolunda ilerleriz
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington'ın güven ortamı sağlaması halinde ABD ile mutabakat zaptı çerçevesinde barış yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti. Karşılıklılık ilkesine dikkat çeken Pezeşkiyan, taahhütlerin ABD'nin sözlerine uyumuna göre ayarlanacağını ve nihai kararların dini lider Hamaney'in onayıyla alınacağını söyledi.

TAHRAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington'ın güven ortamını sağlaması koşuluyla, ABD ile yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde barış yolunu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Pezeşkiyan cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın mutabakat zaptındaki maddeler temelinde barış yolunda ilerlemeye çalıştığını belirterek, "Ülkede dayanışma, güç ve birlik varken anlaşmaya varmak için şu an en uygun zaman" dedi.

Cumhurbaşkanı, "ABD'nin güvensizlik ortamı yaratmaktan vazgeçmesi ve bir güven ortamı oluşturması halinde mutabakat zaptını yaklaşımımızın temeli haline getirme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ABD ile yürütülen müzakerelerde karşılıklılık ilkesine dikkat çeken Pezeşkiyan, İran'ın taahhütlerini, ABD'nin verdiği sözlere uyum düzeyine göre ayarlayacağını söyledi.

Karşı tarafın güç kullanması halinde İran'a boyun eğdiremeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, nihayetinde dini lider Mücteba Hamaney'in kararları doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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