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İran: Bahreyn ve Kuveyt’teki limanlara yakın petrol tankerlerini hedef alacağız

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BENDER ABBAS (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD’nin İran’a ait birkaç petrol tankerine yönelik saldırı düzenlemesinin ardından, Bahreyn ve Kuveyt’teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaparak söz konusu tankerleri hedef alacağını duyurdu.

BENDER ABBAS (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin İran'a ait birkaç petrol tankerine yönelik saldırı düzenlemesinin ardından, Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaparak söz konusu tankerleri hedef alacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan tankerlere tahliye uyarısında bulundu.

"Acil" koduyla yapılan tahliye uyarısında, ABD saldırılarına ortaklık yapmakla suçlanan Kuveyt ve Bahreyn'deki limanlara yakın olan petrol tankerlerinin personelinin tahliye olması istenirken, söz konusu tankerlerin limanda veya demirde bulunmasına bakılmaksızın??????? hedef alınacağı belirtildi.

ABD Ordusu, Hark Adası'na 6,4 km bulunan ve İran'a ait olan küçük bir petrol tankerini füze ile hedef almıştı.

Kaynak: AA
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