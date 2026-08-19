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İran, BAE'nin Füze İddiasını Reddetti

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İran Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin İran'dan füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddederek, bu suçlamaların 'sahte bayrak' operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu ve bölgesel güvenliğe zarar verdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran topraklarından ülkeye doğru füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

BAE'nin İran topraklarından ülkeye doğru füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddeden Bekayi, "ABD ve İsrail'in bölgesel barış ve güvenliğe karşı eylemleri ile özellikle de çok sayıda 'sahte bayrak' operasyonu geçmişleri nedeniyle bölgedeki tüm tarafların İran'a karşı asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalarını" talep etti.

Bekayi, BAE'nin İran'a yönelttiği suçlamaların, "iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğunu ve bölge ülkeleri arasında güveni güçlendirme ve bölgedeki güvensizliğin tırmanmasını önleme yönündeki devam eden çabalara zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

BAE Savunma Bakanlığı, dün hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen 2 balistik füze tespit ettiğini bildirmişti. Savunma Bakanlığı, daha sonraki açıklamasında "İran'dan geldiği tespit edilen 2 balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını ve denize düştüğünü" duyurmuştu.

Kaynak: AA
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