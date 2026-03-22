Fars Haber Ajansı: İran, ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdü

İran'da, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı, düşen İHA'ya ait görüntü paylaştı.

Haberde, MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin güneyindeki Buşehr semalarında düşürüldüğü kaydedildi.

İran ordusu, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 120'den fazla İHA düşürdüğünü öne sürmüştü.