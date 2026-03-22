Fars Haber Ajansı: İran, ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdü
İran, MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracını hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi. İHA'nın düşüşü, İran'ın güneyindeki Buşehr semalarında gerçekleşti.
Fars Haber Ajansı, düşen İHA'ya ait görüntü paylaştı.
Haberde, MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin güneyindeki Buşehr semalarında düşürüldüğü kaydedildi.
İran ordusu, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 120'den fazla İHA düşürdüğünü öne sürmüştü.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı