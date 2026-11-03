İran, ABD taleplerini karşılarsa Hürmüz Boğazı'nın iki günde açılabileceğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TAHRAN, 3 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, meşru taleplerinin ABD tarafından karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın iki gün içerisinde yeniden açılabileceğini söyledi.

Bekayi pazartesi günü başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, eylül ayında önerdikleri yedi günlük planın, İran ile ABD arasında arabulucular vasıtasıyla gerçekleştirilecek her türlü dolaylı temasın temelini oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bekayi, plan için öngörülen uygulama süresini iyi niyet göstergesi olarak iki güne indirdiklerini kaydetti.

"İran'ın taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin yeniden tesis edilmesinin ve kısa süre içinde müzakere sürecinin başlatılmasının mümkün olacağını ifade etmiştik" diyen Bekayi, bunların, ABD tarafının sürecin geleceği konusunda atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Taleplerini açık, makul ve mantıklı bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına son vermemesi ve Tahran'ın meşru taleplerini karşılamaması halinde hiçbir anlaşmaya varılamayacağını, Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılmayacağını ve güvenliğinin sağlanamayacağını vurguladı.

İran, savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma şartlarını içeren yedi günlük planını, 22 Eylül'de New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu sırasında arabulucular vasıtasıyla ABD'ye iletmiş, Tahran ve Washington'un söz konusu teklif üzerinde iletişimi sürdürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: Xinhua