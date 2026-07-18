ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı hamleler

(ANKARA) - ABD'nin İran'daki askeri hedeflere üst üste düzenlediği hava saldırılarının ardından İran, Körfez'deki ABD müttefiklerine yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Taraflar Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı hamlelerde bulunurken, İran petrol ve doğal gaz ihracatını durdurma tehdidini yineledi.

İran ve ABD medyasında yer alan haberlere göre İran, ABD'nin ülke genelindeki askeri hedefler ve lojistik altyapıya yönelik yedinci gece üst üste düzenlediği hava saldırılarının ardından, Körfez'deki ABD müttefiklerine yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

Çatışmalar, yalnızca hava saldırılarıyla sınırlı kalmazken; ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını uygulamaya başladığını açıkladı. İran ise Hürmüz Boğazı'nda geçiş kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü gemilere müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler enerji piyasalarını da etkiledi. Brent petrol ve ABD ham petrolü (WTI), dün yüzde 4'ün üzerinde yükselerek son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son operasyonlarda gözetleme tesisleri, askeri lojistik altyapısı, yer altındaki silah depoları ve İran'ın denizcilik kabiliyetlerinin hedef alındığını açıkladı.

CENTCOM açıklamasında, operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları, savaş gemileri ve diğer askeri unsurların kullanıldığı belirtilerek, Orta Doğu'da görev yapan 50 binden fazla Amerikan askerinin yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

İran basını ise ülkenin güneyindeki Cask kentinde elektrik altyapısı ile deniz suyunu arıtma tesislerinin füze saldırısına uğradığını bildirdi. Yerel yetkililer, saldırıların ardından çevredeki köylerde içme suyu kesintileri yaşandığını aktardı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KARŞILIKLI HAMLELER"

ABD, deniz ablukası kapsamında dört ticari geminin rotasının değiştirildiğini, bir geminin etkisiz hale getirildiğini ve bir başka gemiye çıkıldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği kurallarını ihlal ettiğini iddia ettiği dört geminin füze ve insansız hava araçlarıyla durdurulduğunu öne sürdü.

İran medyası ayrıca boğazın güneyinde mayınlı rotadan geçtiği belirtilen iki petrol tankerinde patlama meydana geldiğini ve gemilerin alev aldığını iddia etti. ABD Ordusu ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Öte yandan Yemen açıklarında silahlı kişilerin bir ticari gemiye el koyduğu bildirildi. Olay, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nın güvenliğine ilişkin endişeleri de artırdı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları'nın "ABD'nin saldırganlığı sona erene kadar bölgeden kimyasal gübre ile petrol ve doğal gaz ihracatına izin verilmeyeceği" yönündeki açıklamasını yayımladı.

"SİVİL ALTYAPILAR DA HEDEF OLUYOR"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in özellikle İran'da ve bölge genelinde sivil altyapıya yönelik saldırılardan derin endişe duyduğunu açıkladı.

İran medyası, bu sabah Hürmüzgan eyaletinde düzenlenen saldırılarda üç kişinin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin yaralandığını, iki köprü ile bir kara yolu tünelinin hasar gördüğünü bildirdi.

Sirik, Ahvaz, Yezd, Cask ve Hürremabad kentlerinde de gece boyunca patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

İran devlet medyası dün de ülkenin güneyindeki en az beş köprünün ABD saldırılarında vurulduğunu, Bender Hamir Limanı çevresindeki saldırılarda yedi kişinin öldüğünü ve tren istasyonunun hedef alındığını bildirmişti. Pakistan sınırına yakın İransahr Havalimanı'nın da saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

İRAN, ABD ÜSLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELERİ HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde enerji altyapısına yönelik kapsamlı saldırılar düzenleyebileceklerini açıklarken, İran kıyılarına yönelik olası kara operasyonunun düzenlenme olasılığını da reddetmedi.

ABD'li yetkililer, İran'ın güneyine yönelik operasyonların Trump'a farklı askeri seçenekler sunmayı amaçladığını belirtti.

İran ise Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerinin yanı sıra Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki bir ABD savaş gemisini hedef aldığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin en az iki bölgesinde aylar sonra ilk kez erken uyarı alarmı yayımladı. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini açıkladı.

Kuveyt makamları ise İran saldırılarında ülkenin elektrik üretim ve deniz suyu arıtma tesislerinden birinin vurulduğunu, tesiste yangın çıktığını ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinin devre dışı kaldığını duyurdu.

Kuveyt Ordusu daha sonra İran'a ait insansız hava araçlarına müdahale edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise Bahreyn'de ABD'ye ait bir insansız hava aracı deposunu ve ülkenin ana yapay zeka merkezini balistik füzeler ile insansız hava araçlarıyla vurduğunu iddia etti.

İran resmi haber ajansı da İran donanmasının Hint Okyanusu'nun kuzeyinde "düşman bir ABD gemisine" kıyıdan denize seyir füzesi fırlattığını duyurdu. İran Ordusu, saldırının ardından ABD gemisinin bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Kaynak: ANKA