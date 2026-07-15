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İran: ABD'nin son saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi yaralandı

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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 222'si taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

ABD'nin son saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 260 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Kirmanpur, yaralanan 222 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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