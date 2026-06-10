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İran: Ülkedeki su depolarına düzenlenen saldırı, halkın hayat damarlarını hedef aldı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Sirik kentindeki su depolarına saldırarak halkın temel yaşam ihtiyaçlarını hedef aldığını, bunun savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Sirik kentindeki su depolarına gerçekleştirdiği saldırılarla halkın temel yaşam ihtiyaçlarına darbe vurduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Bekayi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

ABD'nin, ülkenin güneyinde 20 binden fazla kişiye su sağlayan tesislere saldırdığını aktaran Bekayi, İran'ın su depolarına yönelik saldırının, "İranlıların hayat damarlarını hedef aldığını" vurguladı.

Bekayi ayrıca, "2 bin 500 metreküp kapasiteli iki su deposunun tahrip edilmesi ve 10 köyün içme suyundan mahrum bırakılması açık bir savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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