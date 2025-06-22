İran: ABD'nin Nükleer Tesislerimize Saldırıları Uluslararası Hukukun İhlali

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyid Ali Musavi, ABD'nin ülkesinin nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.???????

Musavi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasına ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklamada bulundu.

İranlı Büyükelçi, ABD'nin ülkesine yönelik saldırılarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni heba ettiğini belirtti.

Musavi, ABD'nin saldırılarının uluslararası hukuk ile İran'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu ifade etti.

ABD'nin tekrar saldırması durumunda İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçip vazgeçmeyeceği ve İsrail'le çatışmaya son verip vermeyeceği sorusu üzerine Musavi, "İsrail rejimi bize saldırdı." dedi.

Musavi, "Misillemeniz ne olacak?" sorusuna "Yetkililerimiz, tepkimizin niceliğini ve niteliğini değerlendiriyor." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.