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İran Petrol Bakanı: Deniz Ablukasına Rağmen Petrol Sevkiyatı Sürüyor

İran Petrol Bakanı: Deniz Ablukasına Rağmen Petrol Sevkiyatı Sürüyor
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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD'nin deniz ablukasına rağmen karasuları dışındaki müşterilere petrol sevkiyatının devam ettiğini belirtti. Ayrıntı paylaşmayan Bakan, büyük miktarlarda petrol teslimatı yapıldığını ve ihracatın ikinci abluka sonrası düşüş göstermesine rağmen sürdüğünü ifade etti. ABD, nisan ayında başlattığı ve haziranda kaldırdığı ablukayı temmuzda yeniden uygulamaya koymuştu.

TAHRAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD deniz ablukasına rağmen karasuları dışındaki müşterilerine petrol sevkiyatlarının sürdüğünü söyledi.

İran'ın Cemaran haber sitesinin perşembe günü bildirdiğine göre Paknejad, bilgilerin "düşman tarafından kullanılabileceğini" belirterek, yapılan ihracat konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Bakan, "Bazı noktalarda müşterilere petrol ulaştırmamız mümkün hale geldi. Bu kapsamda büyük miktarlarda petrol sevkiyatı gerçekleştirildi. Şu ana kadar karasularımızın dışında ve uzak sularda müşterilere teslimat anlamında petrol satış sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz" dedi.

ABD'nin uyguladığı iki deniz ablukası arasındaki dönemde müşterilerine petrol ulaştırmayı başardıklarını belirten Paknejad, ikinci ablukanın ardından ülkenin petrol ihracatının düşüş göstermesine rağmen sürdüğünü vurguladı.

ABD, nisan ayında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da iki ülke arasında varılan ateşkesin ardından gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine İran'a deniz ablukası uygulamıştı. İki ülkenin 18 Haziran'da bölgede tüm cephelerde savaşı sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından ablukayı kaldıran ABD, temmuz ayında ablukayı yeniden uygulamaya koydu.

Kaynak: Xinhua
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