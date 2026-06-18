İsviçre: ABD ile İran arasındaki mutabakata dair ilk görüşmelerin yarın Bürgenstock'ta yapılması planlanıyor

İsviçre, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata ilişkin ilk görüşmelerin yarın ülkenin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında yapılmasının planlandığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yerel basına yapılan yazılı açıklamada, mutabakat metni imzalanmasına rağmen görüşmenin halen planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut duruma göre, ABD ve İran'ın yanı sıra arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar ile diğer ilgili ülkelerin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk görüşmeler için yarın Bürgenstock'ta bir araya gelmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının gündemi ve ayrıntıları konusunda bilgi verilmedi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığındaki müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.