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İran-ABD mesaj alışverişinde yeni gelişme yok, kaynak 7 şarta dikkat çekti

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Fars'a konuşan bir kaynak, İran ile ABD arasındaki arabuluculu mesaj alışverişinin sürdüğünü, yeni gelişme olmadığını bildirdi. Kaynak, ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirmesine kadar yeni adım olmayacağını, Hürmüz'ün İran'ın askeri kontrolünde olduğunu savundu.

İran ile ABD arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin olağan şekilde devam ettiği fakat bu konuda yeni bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve kimliği açıklanmayan bir kaynak, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin arabulucular aracılığıyla sürdürüldüğünü belirterek, bu konuda yeni bir gelişmenin yaşanmadığını ifade etti.

Kaynak, ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen kaynak, boğazın tamamen İran'ın askeri kontrolünde olduğunu savunarak, hiçbir ABD gemisinin boğaza birkaç yüz kilometre yaklaşmaya cesaret edemediğini ileri sürdü.

Kaynak: AA
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