İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük

İran, ülkenin batı, güney ve güneybatı bölgelerinde ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara karşı yapılan operasyonlara dair bilgi paylaştı.

İran, ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ülkenin batı, güney ve güneybatı bölgelerinde bugün 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı yapılan askeri operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, " İran'ın batı, güneybatı ve güney bölgelerindeki hava sahasında, ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolündeki modern gelişmiş savunma sistemleri tarafından 3 adet gelişmiş Hermes insansız hava aracı ve bir adet MQ-9 insansız hava aracı etkisiz hale getirilerek imha edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
