Haberler

İran basını: İran heyetinin ABD ile yarın İsviçre'de planlanan görüşmelere katılımı henüz kesinleşmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ile ABD heyetleri arasında yarın İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin henüz kesinleşmediği, İranlı kaynaklarca bildirildi. İranlı heyetin seyahatiyle ilgili istişareler sürüyor.

İran ile ABD heyetleri arasında yarın İsviçre'de planlanan görüşmelerin henüz kesinleşmediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansının ismi açıklanmayan bir kaynağına dayandırdığı haberde, "Şu ana kadar İranlı heyetin İsviçre'ye seyahati konusunda kesinleşen bir durum olmadı. Bu konuda istişareler sonuçlanmadı." ifadelerine yer verildi.

İranlı heyetin yarın İsviçre'ye gidip gitmeyeceğinin bir kaç saat sonra belli olacağı ve sonucun kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Eski CHP'li bakanın damadıydı; şimdi yeni aşkıyla gündemde

Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu