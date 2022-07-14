Iraklı Türkmenler '14 Temmuz Kerkük Katliamı'nın kurbanlarını andı

Irak'ın Kerkük kentinde onlarca Türkmen lider ve sivil halkın Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince katledildiği 14 Temmuz Türkmen Katliamı'nın 63 yılında kurbanlar mezarları başında yad edildi.

Kent merkezindeki Şehitler Mezarlığında düzenlenen anma merasimine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Türkmen siyasi parti başkanları ve temsilcileri, yerel yetkililerle katliamın tanıkları katıldı.

Burada açıklama yapan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, katliamın Türkmenlerin son 100 yılda maruz kaldıkları en acımasız katliamlardan biri olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin Irak'tan çekilmesinden sonra tüm olumsuzluklara rağmen Türkmenlerin bu toprakları yurt edinmeyi sürdürdüklerini söyleyen Turan, bu olay ve benzerlerini, "Türkmenlerin Irak'taki varlık mücadelesine karşı işlenen cinayetler" olarak niteledi.

Turan, "Son yüz yılda ülkedeki tüm rejim değişikliği, fikir akımı ve olumsuzluklara rağmen Türkmenler ülkedeki varlıklarının yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğünü korumayı başardı." dedi.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve ITC Milletvekili Erşat Salihi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu topraklarda tarih boyunca Türk varlığına yönelik bu tür kötü adımlar atıldı. Türkmen milliyetçiliği mefkuresinde mezhep ayrımı olmadığı için Türkmen düşmanları her zaman bu ideali ve Türkmen varlığını hedef aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Salihi ise katliamın üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen Türkmenlerin o acı günleri unutmadığını dile getirdi.

14 Temmuz Kerkük Katliamı

???????Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.