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Irak Yüksek Yargı Konseyi, PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerini yasakladı

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Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi. Karar, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine alındı.

Irak'ta Yüksek Yargı Konseyi'nin kararıyla PKK terör örgütü ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetleri yasaklanarak mallarına el konuldu.

IRAK'TA PKK İLE İLİŞKİLİ 3 SÖZDE PARTİNİN FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karar yerel basına basına sızdı. Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

IRAK, PKK'YI "YASAKLI ÖRGÜT" İLAN ETMİŞTİ

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı. Irak hükümeti, 23 Temmuz tarihinde devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Tolga Babacan:

Insallah darisi basimiza Gec bille kalindi

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