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TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

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Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefi vuruldu, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ saldırısının ardından MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini yerle bir etti.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan beri gerçekleşen hava harekatlarıyla mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

İKİSİ ÜST DÜZEY

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak ve Suriye'de 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

"HAİNLERİN OYUNLARINI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan; saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin teröristler tarafından hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirterek "Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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