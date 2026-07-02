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Irak, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı kınadı

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Irak Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafeye düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı. Irak, Suriye halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak, Şam'daki bir kafeyi hedef alarak çok sayıda masum insanın ölmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.

Suriye hükümeti ve halkına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerinde bulunuldu.

Irak'ın bu zor dönemde Suriye ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak, masum sivilleri hedef alan her türlü terör eylemini reddediyor." ifadeleri yer aldı.

Suriye'deki saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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