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Irak'taki İslami Direniş örgütü, Suudi Arabistan petrol boru hattına "saldırı gerçekleştirmediğini" savundu

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- Şii milis güçlerden oluşan silahlı grup, Irak hükümetinin "suçlamada aceleci davrandığını", Suudi Arabistan'ın "dikkat dağıtmak istediğini" öne sürdü

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan ve kendisini " Irak'taki İslami Direniş" olarak tanıtan silahlı grup, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı boru hattına saldırıyı "gerçekleştirmediklerini" savundu.

Grup, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattının Irak'tan atılan insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığının açıklanmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Irak direniş gruplarına yöneltilen dün Suudi Arabistan'da hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığına dair suçlamalar 'sahiplenmediğimiz' bir şereftir." ifadeleri kullanılarak, saldırıların kendileri tarafından yapılmadığı savunuldu.

Irak hükümetini "güvenilir kanıtlara veya somut soruşturmalara dayanmadan suçlayıcı iddiaları benimsemekte aceleci davranmakla" suçlayan örgüt, hükümetin, iddiaların peşinden gitmek yerine gerçeklerin ortaya çıkarılması için yapacağı soruşturmalara katılmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Açıklamada, Suudi Arabistan, Yemen'de Husilerin hükümet güçleri karşısındaki ilerleyişi nedeniyle sahadaki başarısızlıklarını ört bas etmek ve dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla itham edildi.

Suudi Arabistan'a saldırı

Suudi Arabistan, Irak'tan geldiği belirtilen insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğunu bildirmişti.

Irak hükümeti de saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan başlatıldığını doğrulamıştı.

Bunun üzerine Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Meysan Operasyonlar Komutanı ve Meysan Emniyet Müdürü'nü görevden almış, vilayetteki güvenlik kurumlarının yöneticilerini soruşturmaya sevk etmişti.

Bağdat yönetimi, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Başbakan Zeydi'nin talebi üzerine "bu aşamada karşılık vermemeyi" tercih ettiğini açıklarken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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