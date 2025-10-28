Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Okulları, Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi

Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi.

Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okullarının konferans salonunda düzenlenen programa Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahrettin Keskin'in yanı sıra öğrenciler, veliler ve Erbil halkı ile Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda öğrenciler şiir okuyup türkü söyledi, sinevizyon gösterimi yapıldı ve tüm katılımcılara yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Programın selamlama konuşmalarını sırasıyla Keskin, Maruf ve Topçu yaptı.

Selamlama konuşmalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitler minnetle yad edildi.