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Iraklı Şii liderden itidal çağrısı

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Irak’ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Irak'taki silahlı gruplara, Suudi Arabistan ve ABD'nin Irak'a yönelik saldırısına karşılık vermemeleri çağrısı yaptı.

Irak'ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Irak'taki silahlı gruplara, Suudi Arabistan ve ABD'nin Irak'a yönelik saldırısına karşılık vermemeleri çağrısı yaptı.

Amiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı video mesajında, ABD ve Suudi Arabistan'ın geçen ay Irak'a düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'taki İran destekli milis gruplara seslenen Amiri, "Irak'ı hedef alan Amerikan-Suudi saldırganlığına karşı herhangi bir karşılığı erteleme ve Irak'ın yüksek çıkarları için yaraları kabullenme çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Amiri, hayatını kaybedenler ve yaralananların haklarını diplomatik yollarla takip edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan ve Irak gerilimi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz'da ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Temmuz'da, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Musul, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırılarda en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 30 mensubunun yaralandığı ifade edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin çeşitli noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılar kınanarak, Irak topraklarının "hesaplaşma" alanı olarak kullanılmasına karşı uyarıda bulunulmuştu.

Kaynak: AA
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