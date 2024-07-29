Irak'ta terör örgütü PKK'nın işgali göçmenlerin evlerine dönmesini engelliyor

Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle 150 bin aile henüz evine dönemezken, iç göçmenlerin son dönemde evlerine dönememesinin terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar bölgesindeki işgalinden kaynaklandığı belirtildi.

Irak'ta 2014 yılında Enbar, Diyala, Musul, Kerkük ve Salahaddin bölgelerinde yaşanan DEAŞ saldırılarından dolayı binlerce Iraklı aile evini terk ederek, ülke içinde farklı yerlere göç etmişti. Irak'taki göçmen kamplarının bir bölümü kapansa da özellikle terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesinde bulunmasının buradaki göçmenlerin evlerine dönmesine engel teşkil ediyor.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Abbas, göçmenlerin ve kampların durumuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ saldırılarından dolayı yaklaşık 900 bin ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, bunların Enbar, Salahaddin, Diyala, Kerkük ve Musul bölgelerinden olduğunu söyledi.

"600 bin aile evine geri döndü." diyen Abbas, "Şu an iç göçmen statüsünde olanlar da 120 ile 150 bin aile arasındadır. 175 çadır kamptan 153'ü kapatıldı. Şu an sadece 22 çadır kamp bulunuyor. Bunların 16'sı Duhok'ta, 6'sı da Erbil'de yer alıyor. Kamplarda kalanların sayısı yaklaşık 27 bin aile. Bunların 22 bini Sincar'dan." ifadesini kullandı.

Iraklı Sözcü Abbas, Hol Kampı'na yönelik soruya ise, "Hol Kampı'nda çok sayıda Iraklı aile bulunuyor. Buradan 10 bin kişi nakledildi. Şu an kampta kalanların sayısı yaklaşık 22 bin kişi. Koalisyon Güçleri'nin de desteğiyle Ceda Kampı (Musul) naklediliyorlar orada da hazırlanılarak topluma karışıyorlar." yanıtını verdi.

"Göz ardı edilen Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerekir"

Irak Meclisi Göç ve Göçmenler Komisyonu Üyesi Şerif Süleyman da mevcut Irak hükümeti kurulurken siyasi taraflar arasında imzalanan anlaşmada "sığınmacılar" konusunun da bulunduğunu aktararak, "Göçmenlerin evlerine dönmesi Irak Kürdistan Bölgesi ve Irak halkı için önemlidir. Bu ay sonuna kadar Irak'taki kampların kapatılması kararı var ancak bunun zor ve mevcut şartlarda uygun olmadığını görüyorum. Sığınmacıların evlerine dönebilmeleri için şartlar ikna edici değil." dedi.

Kamplarda ve kamp dışında yaklaşık 1 milyon Iraklı göçmenin bulunduğunu paylaşan Şerif, terör örgütü PKK'nın çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sincar'daki siyasi gerginlik ve siyasi rekabet göçmenlerin evlerine dönmemesinin en temel nedenleri arasında. Hükümet göçmenlerin evine dönmesi için sorumluluğunu yerine getirmeli. Bu göçmenlerden yüzde 90'nı evini kullanamaz durumda. Onların evlerine dönebilmesi için güvenlik durumlarını iyileştirmek lazım ve unutulup ya da göz ardı edilen Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerekir. Sincar Anlaşması'nın tüm maddeleriyle uygulanmasını istiyoruz ki göçmenler de evlerine dönebilsin. Göçmenlerin evlerine dönmesini engelleyen nedenlerden birisi Iraklı olmayan yabancı silahlı güçlerin (PKK) bulunması."

Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma gereğince terör örgütü PKK'nın oradan çıkarılması gerekiyor.