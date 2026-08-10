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DEAŞ'ın 8 sığınağı havadan imha edildi

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Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen hava saldırılarında, terör örgütü DEAŞ'a ait 8 sığınağın tamamen imha edildiği bildirildi. Operasyonun, kesin istihbarat bilgileri doğrultusunda ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a ait 8 sığınağın düzenlenen hava saldırılarıyla imha edildiği bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te düzenlenen operasyonun "terör kalıntılarını takip etmek" amacıyla ve "kesin ve doğrulanmış" istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Askeri İstihbarat Müdürlüğüne ulaşan bilgiler doğrultusunda, Kerkük Operasyonlar Komutanlığına bağlı 11. Tümenin sorumluluk bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonun Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bölgede hava keşfi yapan uçakların ardından "birkaç yoğun hava saldırısı" düzenlendiği ve saldırılarda terör örgütü DEAŞ'a ait 8 sığınağın tamamen imha edildiği aktarıldı.

Irak'ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a karşı "zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

Buna rağmen DEAŞ'a bağlı hücreler, Irak'ın kuzey, batı ve doğusundaki bazı bölgelerde faaliyet göstermeyi ve zaman zaman saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Irak güçleri de örgütün kalıntılarına yönelik güvenlik ve askeri operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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