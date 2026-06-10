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Irak'ta milislerin silahlarını devlete teslim süreci eylülde sona erecek

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Irak hükümeti, milis güçlerin elindeki yasa dışı silahların devlete teslim edilmesine yönelik sürecin eylül ayı sonunda tamamlanacağını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, Bağdat'taki basın toplantısında ayrıca Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD'ye ekonomik işbirliği ziyareti yapacağını ve Irak'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek istediğini belirtti.

Irak hükümeti, milis güçlerin elindeki silahların devlete teslim edilmesine yönelik sürecin eylül ayında tamamlanacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milis grupların elinde bulunan yasa dışı silahların devlete teslim sürecinin sürdüğünü belirten Abudi, takvimin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görev süresinin sona ereceği eylül ayı sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan Ali ez-Zeydi'nin önümüzdeki dönemde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Abudi, ziyaretin temel amacının ekonomik işbirliğini geliştirmek olacağını söyledi.

Abudi ayrıca Irak'ın tüm komşu ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri güçlendirmek istediğini vurguladı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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