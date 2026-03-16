Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta Kadir Gecesi idrak edildi

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda saldırıların hedefi olan Irak'ın Erbil kentinin yanı sıra Süleymaniye ve Duhok vilayetlerinde Kadir Gecesi münasebetiyle halk camileri doldurdu.

Erbil'in merkezindeki Cevdet Esedi Camisi'ne gelen Müslümanlar, teravih namazının ardından dua ve ibadetler eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Cami cemaatinin Kur'an-ı Kerim hatmi de yaptığı gecede ilahiler okundu, dualar edildi.

Müslümanlar, günahların bağışlanması, haksızlıkların sona ermesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve huzurun gelmesi için dua etti.

Ayrıca, Süleymaniye'deki Sıruşt Camii, Duhok'ta Seydo ve Hacı Hamid camileri ile Zaho kentindeki Halife Camii'nde de Kadir gecesi idrak edildi.