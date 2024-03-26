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Irak'ta çocuklar geleneksel Majina Majina geleneğini sürdürüyor

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Irak'ta çocukların iftar sonrası kapıları çalarak tatlı ve çikolata topladığı eski bir ramazan geleneği olan "Majina Majina" yıllardır sürdürülüyor.

Başkent Bağdat ve Basra gibi kentlerin eski mahallelerinde iftar sonrası toplanan küçük çocuklar gruplar halinde dolaşarak "Majina Majina" deyip kapıları çalıyor.

Iraklılar, kapılarını çalan çocuklara tatlı ve çikolata gibi bazı ikramlarda bulunuyor.

"Ey Majina, poşete tatlı koy"

Eski sokakları arşınlayan çocuklar, "Ey Majina, poşete tatlı koy, ver bize. Veriyor musunuz (tatlı) biz mi verelim? Sizi Mekke'ye götürelim" ve "Allah, evin çobanını korusun. Allah ve İsmail aşkına, amin." şeklindeki "Majina Majina"ya özel şarkı ve manileri söylemeyi de ihmal etmiyor.

AA muhabirine konuşan Yasin Abdullah, Basra'da "Gergian" adını verdikleri Majina Majina'nın Irak'ın eski bir ramazan geleneği olduğunu söyledi.

Ramazanda iftar sonrası çocukların mutlu edildiğine işaret eden Abdullah, "Ramazan ayı Allah'a ibadet ve itaat etme, ayrıca zekat verme ayıdır. Ramazandaki tüm etkinlikler güzeldir." dedi. Abdullah kendisinin de çocukken bu şekilde tatlı topladığını anlattı.

Iraklı Seccad Necim de Majina Majina'nın bayram havasında yapıldığını ve çocukların ikram edilen tatlılarla mutlu edildiğini dile getirdi.

Ramazan geleneklerinin kaybolmasından endişe ediliyor

Irak'ta ramazan ayına özgü Majina Majina'nın yanı sıra "Yüzük Saklama", "Sini Zarf" ve "Hukuvati (hikayeci)" gibi birçok ramazan geleneği bulunuyor.

Ancak modern eğlence türlerinin ortaya çıkmasıyla bu tür geleneklerin kaybolmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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