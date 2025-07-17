Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
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Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
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Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında alışveriş merkezindeki en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre, yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti

GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ

Irak medyası tarafından paylaşılan görüntülerde büyük bir yangının çıktığı ve binanın dumanlar içinde kaldığı görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkarpe diem:

ucuz ortadoğu yaşamları

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