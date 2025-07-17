Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında alışveriş merkezindeki en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre, yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ
Irak medyası tarafından paylaşılan görüntülerde büyük bir yangının çıktığı ve binanın dumanlar içinde kaldığı görülüyor.
Ayrıntılar geliyor...