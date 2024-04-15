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Hakurk bölgesine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürerken, Milli Savunma Bakanlığı yeni bir harekata dair bilgileri paylaştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonların son terörist öldürülünceye kadar devam edeceğini duyurdu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Hakurk'a hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Hakurk Irak Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Erkan ŞENER:

Tebrikler RABBİM sayılarını arttırsın

16
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Zebra 21:

Şu lanet terör bitsin artık

16
2
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Halil Kök:

AMERİKANIN SURİYEDE OLUŞTURDUĞU GÜCÜ TOPLU YOK ETMEDEN BU İŞ BİTMEZ. PKK VE TÜREVLERİNİN TAMAMINI SURİYEDEN 1 CANLI KAÇAMAYACAK ŞEKİLDE YOK EDECEKSİN Kİ O DA DOĞURUP BAŞIMIZA BELA OLMASIN.

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2
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haksız mıyım:

pkk israil ve abd nin taşeron örgütüdür. tıpkı hizbullahın iranın taşeronu olması gibi. bu konu, milli güvenlik ve ülkenin bekası meselesidir. siyaset üstüdür. hangi partiden olursa olsun, devletin birlik ve bütünlüğünden yana olan vatandaşlar dem e sempati duyamaz, anlaış gösteremez. hepimiz demin bölücü örgütün uzantısı olduğunu biliyoruz. demokrasi vs. kılıfı ile ülke, bölücülere teslim edilemez. cehp nin içindeki vatansever vatandaş özellikle bunu bilmeli...

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Kurt bey:

CHP lilerin ne zoruma giderki. Ulan tabi zorunuza gider onlarla aynı oyunuz zorunuz gimiyorda leşleri neden zorunuza gidiyor.

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