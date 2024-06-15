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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Suriye Hakurk Irak YPG PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Muzaffer Güney:

bayram hediyesi son terörist öldü haberini görmek nasip olur İNŞALLAH

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