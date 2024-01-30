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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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