Irak'ın Erbil kentinde 4 İHA düşürüldü
Erbil Havalimanı yakınında meydana gelen olayda, hava savunma sistemleri devreye girdi ve 4 kamikaze insansız hava aracı etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.
Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
Erbil'de saldırı seslerinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.
Havada 4 İHA etkisiz hale getirilirken şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Söz konusu 4 İHA'dan başka saldırının olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Kaynak: AA / Haydar Şahin