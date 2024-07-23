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Irak hükümetinden devlet kurumlarına talimat! PKK "Yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanacak

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Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "Yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı Irak Meclisi'ne ulaştı. Atılan bu önemli adımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin etkisinin olduğu değerlendiriliyor.

Irak hükümeti tarafından terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım atıldı. Irak hükümeti, resmi yazışmalarında "Yasaklı örgüt PKK" ifadesinin kullanılması konusunda yeni bir karara imza attı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlenmiş, terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşülmüştü. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu.

PKK İÇİN "YASAKLI ÖRGÜT" İBARESİ

Bu görüşmeler sonucunda, Irak Başbakanlığı'nın 23 Temmuz 2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda "Yasaklı örgüt PKK" olarak kullanılması ifadesi yer aldı.

Verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım olarak yorumlandı. Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "Yasaklı örgüt" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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