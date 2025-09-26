Haberler

Irak Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya Tepki

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Irak'taki milis gruplara yönelik tehdidine sert bir yanıt vererek, her türlü tehdidin Bağdat'ın egemenliğine yönelik olduğunu belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı ve " Irak'taki milis grupların liderlerini ortadan kaldırma" tehdidinde bulunduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre Hüseyin, Netanyahu'nun açıklamalarına işaret ederek, Bağdat'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi reddettiklerini belirtti.

Hüseyin, "Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda katılımcıların protestosuyla karşılanan konuşmasında, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde Irak'taki milislerin (Şii) liderlerini ortadan kaldıracaklarını ifade ederek, Tel Aviv'in bu milisleri caydırmayı başardığını söylemişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
