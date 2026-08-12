Irak: Koalisyon Görevi 30 Eylül'de Sona Eriyor

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek, bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda bölgesel durum ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alınırken, Irak'ın ulusal çıkarlarını koruyacak adımların atılması ile sükunet ve istikrarın temellerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Zeydi, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, güvenlik ve askeri kurumların geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal istikrarın pekiştirilmesinin devletin itibarının korunması ve vatandaşların resmi kurumlara güveninin artırılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesine ilişkin Zeydi, "Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesi için 30 Eylül kesin tarih ve geri dönüşü yoktur." ifadesini kullandı.

Zeydi ayrıca en üst düzey güvenlik planlarının uygulanmasının, iç istikrarın desteklenmesinin ve ulusal egemenliğin güvence altına alınmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA