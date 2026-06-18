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Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan'ı Kabul Etti

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul ederek ikili ilişkiler ve iş birliğini ele aldı.

(ANKARA) - Irak Başbakanı Ali Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti. Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Irak Başbakanı Sayın Ali Zeydi tarafından kabul edildik. İkili ilişkilerimizin muhtelif boyutlarını ele aldık ve iki ülke arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin ilerletilmesi noktasındaki kararlığımızı vurguladık."

Kaynak: ANKA
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