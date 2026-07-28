Irak Başbakanı Zeydi'den Anıtkabir'de anlamlı ziyaret
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Irak Başbakanlık Medya Ofisi'nin paylaşımına göre Zeydi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da bulunduğu heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemini vurgularken, Atatürk'e saygı duruşu sembolik bir anlam taşıdı.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi ziyaret için bulunduğu başkent Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Irak Başbakanlık Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Zeydi'nin Anıtkabir'i ziyaret ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Zeydi'nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da yer aldığı heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA