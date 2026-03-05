Haberler

Irak'ta Musul istihbarat sorumluları görevden alındı

Güncelleme:
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Musul Operasyonlar Komutanlığındaki tüm istihbarat sorumlularını görevden alarak güvenlik önlemlerini artırdı. Sudani, ülkedeki güvenliğin önemine vurgu yaparak, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Irak'ın bu savaşa sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya es-Sudani, Musul Operasyonlar Komutanlığındaki tüm istihbarat sorumlularını görevden aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sudani'nin Musul Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ettiği ve burada son güvenlik durumu değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Sudani'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği bugünlerde ülkedeki güvenliğe önem verilmesinin altını çizdiği aktarılan açıklamada, Irak'ın bu savaşa sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, Sudani'nin bu kritik süreçte hiçbir taviz ve açığın verilmemesine dikkati çektiği ve açıklanmayan nedenlerden ötürü Musul Operasyonlar Komutanlığındaki tüm istihbarat yetkililerinin görevine son verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
