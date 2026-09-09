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Irak’a ait akaryakıt tankerine füze saldırısı düzenlendiği açıklandı

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Irak'a ait akaryakıt tankerine Basra Körfezi'nde saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'a ait akaryakıt tankerine Basra Körfezi'nde saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kara suları içerisinde akar yakıt taşıyan bir tankere füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Irak Petrol Tankerleri Şirketi tarafından kiralanan Panama bandıralı yakıt gemisinin Irak kara sularında bulunduğu sırada kaynağı bilinmeyen bir yerden fırlatılan füzenin hedefi olduğu aktarıldı.

Saldırıda tankerin gövdesinde hafif hasar oluştuğu, mürettebatın ise zarar görmediği ifade edildi.

Açıklamada, tankerde bulunan yakıtın denize sızmadığına dikkat çekilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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