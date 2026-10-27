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İpsala İbriktepe'de doğal gaz çalışmalarını AK Partili Aksal inceledi

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İpsala İbriktepe'de doğal gaz çalışmalarını AK Partili Aksal inceledi
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İpsala'ya bağlı İbriktepe köyünde süren doğal gaz çalışmaları, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve yetkililerce yerinde incelendi. Çalışmalar tamamlandığında köy sakinlerinin doğal gaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor.

İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz çalışmaları incelendi.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İbriktepe Köyü Muhtarı Hüseyin Gören'in de eşlik ettiği incelemede, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla köy sakinlerinin doğal gaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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