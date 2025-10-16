Haberler

İpsala'da Yapılan Ziyaretler ve Yatırımlar

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Aliçopehlivan köyünde yapılan yatırımları inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakamlık tarafından köye modern bir çocuk parkı kazandırıldığı, içme suyu hattının yenileneceği ve doğalgaz altyapı çalışmalarının başladığı belirtildi. Ayrıca, İYİ Parti İpsala İlçe Başkanlığına seçilen Hasan Küçükvural mazbatasını aldı. Keşan ilçesinde de çarşı merkezi yenileme çalışmaları sürüyor.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Aliçopehlivan köyünde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, köyde yapılan yatırımları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sevgili, kaymakamlığın köye modern bir çocuk parkı kazandırdığını belirtti.

Köyün içme suyu hattının yenileneceğini aktaran Sevgili, "Doğalgaz altyapı çalışmalarımız da başladı. Tespit ettiğimiz eksiklikler en kısa sürede tamamlanacak. " ifadelerini kullandı.

Aliçopehlivan İlkokulu ve Aliçopehlivan Ortaokulunu ziyaret eden Sevgili, öğrenci ve öğretmelerle de bir araya geldi.

İYİ Partili Küçükvural, mazbatasını aldı

İyi Parti İpsala İlçe Başkanlığına seçilen Hasan Küçükvural, mazbatasını aldı.

Küçükvural, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

İlçe teşkilatı olarak İpsala'nın sorunlarına çözüm üretmek, vatandaşların taleplerine kulak vermek ve ilçenin gelişimi için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Küçükvural, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Keşan'ın çarşı merkezi yenileniyor

Keşan ilçesinin çarşı merkezinde yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların son aşamasına geldiğini belirtti.

Ekiplerin durmaksızın çalıştığı aktarılan açıklamada, "Önder Caddesi'nden Anafartalar'a, Demirciler Caddesi'den İsmet İnönü Cadddesi'ne kadar uzanan bu değişim, sadece asfaltla değil vizyonla, emekle ve kararlılıkla yazılan bir hikayenin adıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
