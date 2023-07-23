İpsala'da TIR parkı açan Bakan Bolat: İhracatta gümrük kapılarımızın altyapısı önemli (2)

'DÜNYANIN EN MODERN, EN YENİ ALTYAPISINA SAHİP ÜLKE KONUMUNA GELDİK'Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala'daki TIR Parkı açılışının ardından modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışına katıldı.

'DÜNYANIN EN MODERN, EN YENİ ALTYAPISINA SAHİP ÜLKE KONUMUNA GELDİK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala'daki TIR Parkı açılışının ardından modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışına katıldı. Gümrük sahasında gerçekleştirilen açılışa Bakan Bolat'ın yanı sıra Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Efstathios Konstantinidis, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgedeki oda ve borsa başkanların katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat, Yunan Bakan Yardımcısı Konsantinidis ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Bakan Bolat, Yunan Bakan Yardımcısı Konstantinidis ve beraberindekilerle yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı'nı inceledi. İncelemenin ardından Bakan Bolat, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinidis'i Türkiye Yunanistan sınırında ülkesine yolcu etti.