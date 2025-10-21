İpsala'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpsala Muhtarlar Derneği Başkanı Çağlar Turgay, törende yaptığı konuşmada, muhtarların yerel idarelerin birinci dereceden temsilcileri olduğunu söyledi.

Muhtarların görev yaptıkları mahalle ve köylerde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini belirten Turgay, "Muhtarlar, vatandaş ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmekte, devletimizin kurumsal temsilinde önemli bir görev üstlenmektedir.

Biz muhtarlar vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını kamu kuruluşlarıyla paylaşarak çözüme kavuşturulması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın ardından İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, DSİ Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Yenikarpuzlu'ya yeni itfaiye aracı

Türkiye Belediyeler Birliği'nce İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Belde Belediyesine itfaiye aracı hibe edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye aracı belde meydanında düzenlenen törenle hizmete başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Köprü, yeni itfaiye aracının beldeye kazandırılmasında emeği bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Tokatlı, Kuzey Makedonya'da konferansa katıldı

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tokatlı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen uluslararası konferansa katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Tokatlı'nın 9-10 Ekim'de Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen "International Scientific Conference on Sustainable Development for Sustainable Future" adlı uluslararası konferansa katıldığı belirtildi.

Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi Ekonomi Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin Sırbistan, Hırvatistan ve Romanya gibi ülkelerden önemli akademik kurumların işbirliğiyle düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Prof. Dr. Tokatlı, konferansta 'Sulfate Variability in the Porsuk Dam (Türkiye): A Key Indicator for Ecological Sustainability' başlıklı sunumuyla, Türkiye'nin önemli baraj ekosistemlerinden biri olan Porsuk Barajı'ndaki sülfat değişkenliğinin ekolojik sürdürülebilirlik açısından önemini anlattı. Tokatlı'nın sunumu, çevresel sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının korunması konularında dikkat çekici bir bilimsel çalışma olarak uluslararası akademik çevrelerde ilgi gördü."