Edirne'de çiftlik yangınında maddi hasar meydana geldi

EDİRNE'nin İpsala ilçesindeki bir çiftlikte çıkıp, 4 saatte söndürülen yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Pazardere köyündeki çiftlikte, gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikteki 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletlerine sıçradı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.