İpsala'da Altyapı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

İpsala'da Altyapı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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İpsala Organize Sanayi Bölgesi kapsamında 'proje köyü' ilan edilen Sarpdere köyünde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köyde yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları kapsamında "proje köyü" ilan edilen Sarpdere köyünde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, köyde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çalışmaları yerinde inceledi.

Sevgili, proje ile köyde yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nuhoğlu'ndan Başkan Kerman'a ziyaret

Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Esad Nuhoğlu, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette il müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Başkan Kerman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nuhoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Ziyarette AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir de yer aldı.

-İpsala'da mezuniyet coşkusu yaşandı

İpsala ilçesindeki Atatürk ve Kurtuluş ortaokullarında mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Engin, törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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