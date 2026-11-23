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(ANKARA) - Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), IPI Türkiye Ulusal Komitesi, Uluslararası Af Örgütü, ARTICLE 19, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO) temsilcilerinden oluşan uluslararası heyet, ANKA Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'de basın özgürlüğünün durumu, eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına yönelik baskılar ve gazetecilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Jamie Wiseman, Damla Tarhan, Ata Türkoğlu, Emre İlkan Saklıca ve Silva Virtanen, IPI Türkiye Ulusal Komitesi'nden Can Ertuna, Uluslararası Af Örgütü'nden Damla Kuru, ARTICLE 19'dan Kıvılcım Ceren Büken, Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Özgür Öğret, Avrupa Gazeteciler Federasyonu'ndan Banu Tuna ve Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü'nden Istvan Deak, ANKA Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün mevcut durumu, çeşitli yayın kuruluşlarının karşılaştığı baskılar ile basın özgürlüğünün geliştirilmesi için öneriler değerlendirildi. Heyet temsilcileri, Türkiye ziyaretleri kapsamında her yıl kamu kurumları, siyasi partiler ve ilgili kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Heyet temsilcileri ayrıca, bu yılki ziyaretlerinde Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı ile de bir araya gelmeyi planladıklarını bildirdi.

HEYETİN ANKARA TEMASLARI SÜRECEK

Uluslararası heyet Ankara programı kapsamında aralarında T24 haber sitesi ve Birgün Gazetesi'nin de bulunduğu medya kuruluşlarını ziyaretlerinin yanı sıra yarın RTÜK üyeleri ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ile görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, 25 Kasım Çarşamba günü basın meslek örgütlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelmesi ve saat 12.30'da ortak basın toplantısı düzenleyerek Türkiye temaslarına ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: ANKA