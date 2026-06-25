İpek Yolu'ndan Anadolu'ya Uzanan Lezzet: Mantı

ANKARA, 25 Haziran (Xinhua) -- İpek Yolu boyunca yayılan hamur işi geleneklerinin bir parçası olan mantı, yüzyıllar içinde Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında farklı tariflerle hazırlanan bu mütevazı lezzet, Çin ile Anadolu arasındaki tarihi bağların da yaşayan bir simgesi olarak görülüyor.

Ankara'nın merkezinde yer alan sevilen restoranlardan Maharet Mantı'nın masaları öğle saatlerinde dolup taşıyor. Burada servis edilen küçük hamur bohçaları, bir yemeğin ötesine geçerek, yüzyıllar öncesine uzanan kültürel bir yolculuğu da temsil ediyor.

Restoranın sahibi Nurcan Sertakan'a göre mantının kökenine ilişkin araştırmaları sırasında ulaştıkları en güçlü rivayetler, yemeğin Çin'den İpek Yolu aracılığıyla farklı coğrafyalara yayıldığına işaret ediyor.

Sertakan, "Mantıyı araştırdığımızda çeşitli rivayetlerle karşılaştık. En çok, mantının Çin bölgesinden, İpek Yolu üzerinden diğer ülkelere yayıldığı şeklindeydi. Ülkemizden de Avrupa'ya yayıldığı görülüyor" diyor.

Sertakan, mantının farklı toplumlarda yeni biçimler aldığına, ancak özünün hiç değişmediğine dikkat çekiyor.

Mantıyı "etle, sebzeyle doldurularak sunulan hamur parçası" diye tarif eden Sertakan, İpek Yolu boyunca şeklin değiştiğini ancak temel fikrin aynı kaldığını belirtiyor.

İpek Yolu'nun yalnızca malların değil kültürlerin de taşındığı bir güzergah olduğuna dikkat çeken Sertakan, "Yemeği sadece yemek olarak görmemeliyiz. Yemek aslında insanların karşıdakinin dilini anlamadığı yerde birbirlerini ve birbirlerinin kültürünü anlamasını sağlayan etkenlerden biri" diyor.

Çinli müşterilerin de Türk mantısına büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Sertakan, "Çinli misafirlerimiz, Uzak Doğulu misafirlerimiz oluyor. Olumlu geri dönüşler yaparak beğenilerini iletiyorlar. Bizim mantımızı da çok merak ediyorlar, özellikle Kayseri mantısını çok beğeniyorlar" diyor.

Gastronomi araştırmacısı Aylin Öney Tan da mantının İpek Yolu boyunca paylaşılan ortak mutfak mirasının en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtiyor.

Tan, Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, Türk mantısı ile Çin mutfağındaki "mantou" ve diğer Çin usulü mantı "jiaozi" çeşitleri arasındaki dikkat çekici benzerliğe işaret ediyor.

"Türk yemek kültürüyle Çin'in kuzeyi ve batısındaki yemek kültürleri arasında çok ilginç paralellikler bulunuyor" diyen Tan, Japon Denizi'nden Anadolu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada Çin usulü mantıların ortak bir geçmişin izlerini taşıdığını kaydediyor.

Tan'a göre İpek Yolu üzerindeki toplumlar yalnızca ticaret yapmadı, aynı zamanda tariflerini, pişirme tekniklerini ve yemek kültürlerini de paylaştı. Bu nedenle Asya'nın farklı bölgelerinde görülen Çin usulü mantı türleri şekil ve içerik bakımından farklılık sergilese de ortak kökenlere dair güçlü izler taşıyor.

Maharet Mantı'nın müşterilerinden 25 yaşındaki endüstri ve yazılım mühendisi Hasancan Tekneci de mantının farklı kültürleri birbirine bağlayan yönüne dikkat çekiyor.

Çin ile Türkiye arasında ortak kültürel unsurlar bulunmasının doğal olduğunu dile getiren Tekneci, "Çin mantısını denedim. Bizim mantılara kıyasla daha büyük oluyor. Çin mantısı da çok güzel" diyor.

Küçük bir hamur bohçası, Çin ile Türkiye arasındaki tarihi bağları günümüz sofralarında yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua