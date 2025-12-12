Haberler

İpek Soylu Şemin, Şırnak'ta öğrencilerle buluştu

İpek Soylu Şemin, Şırnak'ta öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aktif sporculuk hayatını noktalayan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan İpek Soylu Şemin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Aktif sporculuk hayatını noktalayan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan İpek Soylu Şemin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Silopi Halk Eğitim Merkezinde görevli tenis eğitmeni Şehmus Şalk'ın daveti üzerine ilçeye gelen Soylu, Koç İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Şemin, düzenlenen etkinlikte tenis kariyerindeki yolculuğunu ve profesyonel hayattan ayrılış sürecini anlattı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Soylu, tenise 6 yaşında başladığını belirterek kariyerinin önemli dönüm noktalarını paylaştı.

Spor alanındaki deneyim ve tecrübelerini anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Tenise küçük yaşta başladım ve 28–29 yaşlarına kadar devam ettim. Aslında bu yaşlarda da sürdürebileceğim bir potansiyelim vardı fakat bir sağlık sıkıntısı yaşadım. O yüzden devam edemedim. Çok sevdiğim bir meslekti, çok üzülerek bıraktım. Ama şimdi yürüttüğümüz projelerle iyi ki sporun içinde kalmışım diyorum. Spor bize böyle güzel kapılar açıyor, buralara kadar gelmemizi sağlıyor."

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, "Bu yıl ikinci kez Şırnak'tayız. Şehmuz hocamızın vakfımıza yaptığı başvuru üzerine buraya geldik. Vakıf olarak talep eden herkese imkan sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Söyleşinin ardından Silopi Kapalı Spor Salonu'na geçen Soylu, burada öğrencilerle tenis oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aktif sporculuk hayatını 2022'de noktalayan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan eski Milli tenisçi Soylu, 2023 yılında kurduğu İpek Soylu Şemin Vakfı ile spor projelerine devam ediyor.

Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Değer ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

Okulun hademesi 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title