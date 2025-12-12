İpek Soylu Şemin, Şırnak'ta öğrencilerle buluştu

Aktif sporculuk hayatını noktalayan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan İpek Soylu Şemin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Silopi Halk Eğitim Merkezinde görevli tenis eğitmeni Şehmus Şalk'ın daveti üzerine ilçeye gelen Soylu, Koç İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Şemin, düzenlenen etkinlikte tenis kariyerindeki yolculuğunu ve profesyonel hayattan ayrılış sürecini anlattı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Soylu, tenise 6 yaşında başladığını belirterek kariyerinin önemli dönüm noktalarını paylaştı.

Spor alanındaki deneyim ve tecrübelerini anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Tenise küçük yaşta başladım ve 28–29 yaşlarına kadar devam ettim. Aslında bu yaşlarda da sürdürebileceğim bir potansiyelim vardı fakat bir sağlık sıkıntısı yaşadım. O yüzden devam edemedim. Çok sevdiğim bir meslekti, çok üzülerek bıraktım. Ama şimdi yürüttüğümüz projelerle iyi ki sporun içinde kalmışım diyorum. Spor bize böyle güzel kapılar açıyor, buralara kadar gelmemizi sağlıyor."

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, "Bu yıl ikinci kez Şırnak'tayız. Şehmuz hocamızın vakfımıza yaptığı başvuru üzerine buraya geldik. Vakıf olarak talep eden herkese imkan sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Söyleşinin ardından Silopi Kapalı Spor Salonu'na geçen Soylu, burada öğrencilerle tenis oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aktif sporculuk hayatını 2022'de noktalayan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan eski Milli tenisçi Soylu, 2023 yılında kurduğu İpek Soylu Şemin Vakfı ile spor projelerine devam ediyor.

Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Değer ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar katıldı.