İpek Halılarıyla Kapadokya'nın Gururu: Ayşe Üvez

Nevşehir'de yaşayan ipek halı ustası Ayşe Üvez, 15 yaşında tanıştığı dokuma tezgahında kozalardan elde ettiği ipekleri sabırla ilmek ilmek işleyerek sanat eseri halılar üretiyor.

Babasının çalıştığı halı mağazasını ziyaretiyle dokumacılığa ilgi duymaya başlayan Üvez, kursa gidip kısa sürede ipek işçiliği ve dokumayı öğrenerek bu alanda ustalaştı.

Çeyrek asrı aşkın süredir halı dokuyan 44 yaşındaki Üvez, hem hobi kabul ettiği sanatını icra ediyor hem de el emeğiyle üretime katkı sunuyor.

Uçhisar beldesinde her sabah mesaiye başladığı atölyede kozaları çeşitli işlemlerden geçirerek ipek iplik elde eden Üvez, ardından tezgah başına geçip sabırla ilmek atmaya başlıyor. Aylar süren emekle tamamladığı halılarda klasik desenlerin yanı sıra ünlü tabloların ipekten yorumlarına da yer veriyor.

Farklı boyutlarda yüzlerce halı dokuyan Üvez'in çoğunlukla toprak, kehribar, lale ve gün batımı tonlarını kullanarak dokuduğu ipek halılar, Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" ve Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" gibi ünlü eserleri de halıya nakşeden Üvez, AA muhabirine, kozayı ipeğe, ipeği halıya dönüştürdüğü mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.

Halı dokumacılığını kültürel bir öğenin yaşatılması olarak benimsediğini anlatan Üvez, genç yaşta sanatla tanışmanın hayatının her alanına renk kattığını ifade etti.

Halıya verilen emek ve renklere hayranlık duyduğunu belirten Üvez, "Babamın çalıştığı halı mağazasına gitmiştim, atölyeyi gezdirmişti. Orada dokuyucu ablaları gördüğümde çok etkilenmiştim. Daha sonra ben de bu işi yapmak istedim. Kursa gittim ve kurstan sonra da çalışmaya başladım. Atölyedeki hocalarımın desteğiyle devam ettim ve usta oldum." dedi.

Dokumaya yün halı ile başladığını, ardından da daha canlı renkleri ve ince işçiliğinden dolayı ipek halıya ilgisinin arttığını dile getiren Üvez, uzun yıllardır da ipek ürünlere imza attığını kaydetti.

Çıraklık döneminde zorluklar yaşadığını ancak yılmadan, sabırla ilmek atmaya devam ettiğini anlatan Üvez, kozadan halıya dönüştürdüğü her halının kendisi için birer sanat eseri olduğunu vurguladı.

"Bir santimetrekaresinde bin düğüm var"

İpek halıların özellikle Uzak Doğulu turistlerce tercih edildiğini belirten Üvez, şöyle konuştu:

"İpek halıların yapımı uzun sürüyor. Bir santimetrekaresinde bin düğüm var ve işçiliği bir yıla kadar sürebiliyor. Özel çizim de geçmişten gelen desenlerimiz de var. İsteğe göre her deseni dokuyabiliyorum. Bence bu bir sanat, zor bir meslek. Aynı zamanda çok da beğenilen bir meslek. Mağazamızda daha çok Japon turistleri ağırlıyoruz. Diğer yabancı turistler de geliyor tabii ki. Halılarımıza çok ilgi var. Halılarımız biter bitmez satılıyor ve değer görüyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Bize gurur veriyor sanatımızın dünyaya taşınması. Bizleri alkışlamaları çok hoşumuza gidiyor. Bu mesleğe yeni model ve desenlerle devam edeceğim. Sanat çok önemli. Okumayan arkadaşların sanata yönelmesini isterim. Ben de okumadığım için bu şansı değerlendirdim. Maddi manevi bana çok şey kattı. Dünyanın alkışladığı bir mesleği yapıyorum. Ayağımıza geliyorlar ve bizi alkışlıyorlar. Bu bana mutluluk katıyor."

Üvez, tezgah başında bedenen yorulsa da ruhen dinlendiğini ve bu hissin huzur vererek yaşamına keyif kattığını sözlerine ekledi.